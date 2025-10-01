OpenAI lancia il social Sora solo per i video IA | come funziona

OpenAI sbarca ufficialmente nel mondo dei social media. La startup di Sam Altman ha rilasciato, per il momento solo negli Stati Uniti e in Canada e sui dispositivi iOS, l’app Sora, piattaforma tramite cui pubblicare esclusivamente video generati con l’intelligenza artificiale. Alla base, la seconda versione del modello omonimo che permette di realizzare brevi clip partendo da semplici istruzioni testuali. Evidenti le migliorie apportate dal nuovo aggiornamento, che offre prodotti molto più realistici con audio sincronizzato e qualità fisiche più credibili, certificate con diversi contenuti rilasciati online. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - OpenAI lancia il social Sora solo per i video IA: come funziona

