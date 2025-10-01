Open Day con la scuola Cani Salvataggio Nautico sulla spiaggia Barese di Pane e Pomodoro

Domenica 5 ottobre sulla spiaggia Barese di Pane e Pomodoro, alle ore 10,30 l'Associazione di Volontariato e di Protezione Civile "Scuola Cani Salvataggio Nautico O.d.V" terrà il suo "OPEN DAY"Una mattinata di incontro con nuovi binomi (cane- conduttore) che hanno deciso di iniziare con noi il. 🔗 Leggi su Baritoday.it