Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo un' auto fuori dal comune

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo non è un’auto come tutte le altre. Perché al momento non si guida in modo tradizionale, ma soltanto su uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5. È la nuova concept car del marchio gruppo Stellantis, presentata a Milano dopo l’anteprima mondiale all' IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, che offre un'anteprima dei prossimi modelli GSE, quello dallo spirito racing. Fuori è una nuova interpretazione di Opel Compass, aerodinamica allo stato puro: cofano, parafanghi, diffusore e spoiler hanno tutti un look aerodinamico che le conferiscono un design che si fa notare, a cominciare dal colore, con la carrozzeria bianco perla e gli elementi aerodinamici, come il cofano, lo spoiler o il diffusore, giallo intenso brillante, e tetto e elementi in fibra Bcomp neri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

