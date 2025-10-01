Onde di Innovazione il futuro green del settore navale | la prima conferenza ai Campi Flegrei
“ Onde di Innovazione ” è la prima conferenza che parte dai Campi Flegrei interamente dedicato all’Energy Saving, organizzato da Plc-Marine, – business unit di Dielle srl, azienda leader internazionale per servizi di supporto ai sistemi elettrici e di automazione destinato al settore marittimo. La convention, patrocinata dalla Regione Campania, Confitarma, Unione Industriali di Napoli, Propeller Club e Federazione del Mare, venerdì 3 ottobre dalle 10,30 alle 16,30 nella location d’eccezione del Castello di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, e patria madre di Dielle. Concepito come networking, l’evento è dedicato ad armatori, ispettori navali e technical buyers, e avrà tra i relatori automation e technical manager di aziende leader del settore, tra le quali Danfoss, Electro Adda, Finder, Riello Power Solutions, Wago che illustreranno i loro case studies su soluzioni che apportano beneficio in termini di Energy Saving. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
