Ondata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza | Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla

A Roma e provincia cresce la mobilitazione studentesca: occupati i licei Rossellini, Cavour, Socrate e Picasso di Pomezia, oltre a Scienze politiche alla Sapienza. Studenti in protesta contro gli attacchi di Israele alla Global Sumud Flotilla e in vista della manifestazione nazionale per Gaza di sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

