Ondata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza | Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma e provincia cresce la mobilitazione studentesca: occupati i licei Rossellini, Cavour, Socrate e Picasso di Pomezia, oltre a Scienze politiche alla Sapienza. Studenti in protesta contro gli attacchi di Israele alla Global Sumud Flotilla e in vista della manifestazione nazionale per Gaza di sabato 4 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ondata - occupazioni

ondata occupazioni scuole romaOndata di occupazioni nelle scuole di Roma e alla Sapienza: “Blocchiamo tutto per sostenere la Flotilla” - A Roma e provincia cresce la mobilitazione studentesca: occupati i licei Rossellini, Cavour, Socrate e Picasso di Pomezia, oltre a Scienze politiche alla ... Segnala fanpage.it

Scuola: occupazioni da Roma alla provincia in segno di solidarietà alla Flotilla - Scuola: occupazioni da Roma alla provincia in segno di solidarietà alla Flotilla Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Si legge su agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Ondata Occupazioni Scuole Roma