Ondata di maltempo nel Chietino | strade allagate e auto bloccate dall’acqua a Casalbordino

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata impegnativa per la protezione civile di Casalbordino: qui il forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla costa ha colpito duramente. In particolare a Casalbordino Lido è stata chiusa via Cibotti e via Mattei si è allagata. Le abbondanti piogge hanno causato notevoli disagi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

