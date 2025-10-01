Ondata di maltempo nel Chietino | strade allagate e auto bloccate dall’acqua a Casalbordino

Mattinata impegnativa per la protezione civile di Casalbordino: qui il forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla costa ha colpito duramente. In particolare a Casalbordino Lido è stata chiusa via Cibotti e via Mattei si è allagata. Le abbondanti piogge hanno causato notevoli disagi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it