Omosex sul referto medico | la scritta che ha umiliato un paziente scatena un caso di discriminazione
Un episodio molto delicato in ambito sanitario ha sollevato un acceso dibattito sulla tutela della dignità dei pazienti e sul rispetto delle diversità negli ospedali italiani. Il caso è quello di un uomo che ha spiegato di aver scoperto la scritta omosex sul proprio referto medico. Un termine che ha considerato non solo inappropriato dal punto di vista professionale, ma profondamente offensivo e discriminatorio. A denunciare il caso è stato un 61enne di Pescara, Enzo Speranzini Anelli, che ha notato su quelle pagine, l’inusuale specifica relativa all’orientamento sessuale. La vicenda evidenzia come, nonostante i progressi normativi e culturali degli ultimi anni, persistano ancora pratiche discriminatorie nei contesti sanitari, dove la riservatezza e il rispetto della persona dovrebbero rappresentare principi inviolabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: omosex - referto
Su referto dell'ospedale legge "paziente omosex". Il racconto di un 61enne di Pescara: "Mi sento umiliato"
Sul referto medico c'è scritto "paziente omosex", la denuncia: "Mi sento umiliato"
'Paziente omosex' sul referto dell'ospedale, lo sfogo di un paziente: "Mi sento umiliato"
MELONI AL TEST D'AUTUNNO: LE MARCHE LE SORRIDONO Ok italiano al piano di pace di Trump su Gaza - Fiato sospeso per la flottiglia - Auto sull'orlo del baratro: Urso chiede meno ideologia - Privacy KO all'ospedale di Pescara: omosex su referto. https: - X Vai su X
Nome, cognome, età e orientamento sessuale: “paziente omosex”. Quando Enzo Speranzini Anelli ha preso il suo referto dalle mani di una dottoressa dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, ha deciso di denunciare l’abuso. Il 61enne di Pescara è andato a far - facebook.com Vai su Facebook
La scritta 'omosex' sul referto medico: 'Sono stato umiliato e discriminato' - Quando ha letto quella parola, impressa nero su bianco sulle pagine del referto, ha sgranato gli occhi, incredulo davanti all'"ennesimo caso di discriminazione", questa volta però ad opera d ... Segnala ansa.it
Shock in ospedale: annotato come ‘paziente omosex’ sul referto, scoppia la polemica - Un uomo denuncia di essere stato contrassegnato come “omosex” su referto medico, sollevando interrogativi su privacy, diritti e consensi ... Lo riporta abruzzo24ore.tv