Omosex sul referto medico | la scritta che ha umiliato un paziente scatena un caso di discriminazione

Un episodio molto delicato in ambito sanitario ha sollevato un acceso dibattito sulla tutela della dignità dei pazienti e sul rispetto delle diversità negli ospedali italiani. Il caso è quello di un uomo che ha spiegato di aver scoperto la scritta omosex sul proprio referto medico. Un termine che ha considerato non solo inappropriato dal punto di vista professionale, ma profondamente offensivo e discriminatorio. A denunciare il caso è stato un 61enne di Pescara, Enzo Speranzini Anelli, che ha notato su quelle pagine, l'inusuale specifica relativa all'orientamento sessuale. La vicenda evidenzia come, nonostante i progressi normativi e culturali degli ultimi anni, persistano ancora pratiche discriminatorie nei contesti sanitari, dove la riservatezza e il rispetto della persona dovrebbero rappresentare principi inviolabili.

