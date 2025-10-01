Omicidio stradale coniugi Valiante | processo il 27 ottobre

È in programma il prossimo 27 ottobre l'udienza preliminare nel processo contro il camionista di 47 anni, accusato di omicidio stradale per la morte dei coniugi Mario Valiante e Wilma Fezza, avvenuta sull'autostrada nei pressi dello svincolo di Eboli, il 18 luglio 2024. Nella richiesta di rinvio a giudizio si fa esplicito riferimento ad una distrazione legata all'uso dello smartphone, nei secondi immediatamente precedenti all'impatto con l'auto Audi A3 dove viaggiavano i coniugi che furono in travolti ed uccisi sul colpo nel tragico impatto in cui rimasero ferite altre cinque persone.

In questa notizia si parla di: omicidio - stradale

