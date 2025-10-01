Omicidio stradale coniugi Valiante | processo il 27 ottobre

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto È in programma il prossimo 27 ottobre  l’udienza preliminare nel processo contro il camionista di 47 anni, accusato di omicidio stradale per la morte dei coniugi Mario Valiante e Wilma Fezza, avvenuta sull’autostrada nei pressi dello svincolo di Eboli, il 18 luglio 2024. Nella richiesta di rinvio a giudizio si fa esplicito riferimento ad una distrazione legata all’uso dello smartphone, nei secondi immediatamente precedenti all’impatto con l’auto Audi A3 dove viaggiavano i coniugi che furono in travolti ed uccisi sul colpo nel tragico impatto in cui rimasero ferite altre  cinque persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - stradale

Omicidio stradale di Cecilia De Astis, uno dei minori rom è scappato dalla comunità: preso

Tragedia in bici: il ragazzo aveva appena compiuto gli anni. Indagini per omicidio stradale

Cuba, italiano accusato di omicidio stradale all'Avana

omicidio stradale coniugi valianteEboli, schianto fatale per Valiante e Fezza, 47enne rischia il processo - Velocità sostenuta e scarsa attenzione durante la guida a causa dell’utilizzo dello smartphone. Segnala ilmattino.it

omicidio stradale coniugi valianteAccusato di duplice omicidio stradale, arrestato 54enne di Rosarno - Come confermato dai test, l’uomo aveva bevuto e aveva fatto uso di droga ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Stradale Coniugi Valiante