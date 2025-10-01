Omicidio Siligardi a Correggio dopo 13 anni c' è un indagato

Correggio (Reggio Emilia), 1 ottobre 2025 - C’è un indagato per l’omicidio di Aldo Silingardi, avvenuto a Correggio 13 anni fa. La svolta lo scorso aprile, quando i risultati delle analisi, condotte dai carabinieri del Ris di Parma, hanno consentito di identificare il presunto titolare dell’impronta palmare in un giovane di origini marocchine, all’epoca dei fatti residente a poca distanza dalla casa della vittima. L’analisi ha escluso contaminazioni successive e ha evidenziato la corrispondenza con i rilievi foto segnaletici dell’indagato. Secondo la ricostruzione accusatoria, il giovane all’epoca dei fatti 24enne, sarebbe entrato nell'abitazione dell'anziano per derubarlo del denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

