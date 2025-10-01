Omicidio Paupisi Procuratore Benevento | Ocone ha colpito la moglie perché a suo dire aggressiva e dominante
“Ha ammesso i fatti e per quanto riguarda il motivo, se vogliamo dire un motivo, per aver colpito la donna, lo ha attribuito a dinamiche familiari che lui indica come conflittuali, in particolare un atteggiamento, a suo dire, di aggressività e dominazione della signora nei suoi confronti e nell’ambito familiare”. Queste le parole di Gianfranco Scarfò, Procuratore di Benevento, durante la conferenza stampa all’indomani dell ‘arresto di Salvatore Ocone, che ha confessato l’omicidio della moglie e di uno dei figli minori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
