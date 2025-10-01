Omicidio Paupisi Ocone affetto da psicosi cronica | Ho ucciso mia moglie perché era aggressiva e autoritaria

«Salvatore Ocone ha reso un'ampia confessione sugli omicidi. È chiaro che ha colpito prima la moglie e poi la figlia nel letto, circa le modalità dei colpi inferti al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Omicidio Paupisi, Ocone affetto da psicosi cronica: «Ho ucciso mia moglie perché era aggressiva e autoritaria»

In questa notizia si parla di: omicidio - paupisi

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lita dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lite dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

Duplice omicidio a Paupisi, l’uomo ha confessato: uccisi moglie e figlio, gravissima la figlia 16enne

Campobasso: confessione avvenuta. #dupliceomicidio #femminicidio #paupisi #salvatoreocone #cronacagiudiziaria #beneventoeprovincia #flashnews #primopiano #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X

+++ Fermato Salvatore Ocone, “un figlio è morto, l’altro in fin di vita” +++ Individuata a #Campobasso l’auto dell’uomo ricercato da questa mattina, dopo l’omicidio della moglie Elisabetta Polcino, trovata senza vita in casa a #Paupisi (Benevento). Anche i due fi - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Paupisi, Ocone affetto da psicosi cronica: «Ho ucciso mia moglie perché era aggressiva e autoritaria» - È chiaro che ha colpito prima la moglie e poi la figlia nel letto, circa le modalità dei colpi inferti ... Lo riporta ilmattino.it

Duplice omicidio a Paupisi, Ocone avrebbe colpito prima Elisa e poi i figli. Il motivo? ‘Atteggiamento aggressivo e dominante della moglie’ - Una tragedia familiare ha scosso profondamente il Sannio: nella mattinata di ieri, a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento, Salvatore Ocone, operaio 58enne, ha ucciso la moglie Elisa, 49 a ... ntr24.tv scrive