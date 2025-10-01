Omicidio Paupisi il movente di Salvatore Ocone | Ho ucciso mia moglie perché era aggressiva e autoritaria

1 ott 2025

«Mia moglie era aggressiva e autoritaria». É quando ha detto Salvatore Ocone a inquirenti e investigatori quando gli è stato chiesto perché ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Omicidio Paupisi, il movente di Salvatore Ocone: «Ho ucciso mia moglie perché era aggressiva e autoritaria»

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lita dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

Duplice omicidio a Paupisi, l’uomo ha confessato: uccisi moglie e figlio, gravissima la figlia 16enne

