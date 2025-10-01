Omicidio Giulia Tramontano la Procura ricorre in Cassazione | Impagnatiello premeditò per mesi

La Procura Generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione sull’omicidio di Giulia Tramontano, chiedendo il riconoscimento della premeditazione a carico di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso la compagna il 27 maggio 2023 a Senago con 37 coltellate. Il ricorso della Procura per l’omicidio di Giulia Tramontano a Senago Lo scorso giugno la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

