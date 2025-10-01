Omicidio di Garlasco nuovo consulente per la difesa di Andrea Sempio | l’ex poliziotto Armando Palmegiani
Cambio nella squadra difensiva di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Al posto dell’ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano, che ha lasciato per divergenze con i legali, arriva l’ex poliziotto Armando Palmegiani. Il profilo del nuovo consulente. Palmegiani, andato in pensione a Roma a fine febbraio dopo 30 anni nella Polizia Scientifica, ha preso parte a numerose indagini di rilievo: dal caso di Giandavide De Pau al sopralluogo per il femminicidio di Sara Di Pietrantonio, fino agli accertamenti sulla bomba di via dei Georgofili e al riconoscimento delle vittime italiane dello tsunami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: omicidio - garlasco
