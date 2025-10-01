Omicidio Benevento le testimonianze dei vicini | Liti e urla dalla casa ogni settimana i carabinieri | Non ci risultano dissidi o violenze

Le autorità locali, però, escludono che ci fossero elementi che potessero far prevedere quanto accaduto. Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, ha dichiarato: «Non c'erano mai stati interventi dei servizi sociali, nulla lasciava presagire una simile tragedia» Non risultano denunce o segnal.

In questa notizia si parla di: omicidio - benevento

