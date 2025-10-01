Omicidio a Paupisi il fratello maggiore di 23 anni raggiunge la sorella in Molise ricoverata in ospedale
Mario Ocone, 23 anni, il figlio maggiorenne di Elisa Polcino, uccisa ieri dal marito Salvatore Ocone, è giunto nella tarda serata nella villetta di Paupisi, dove ad accoglierlo ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lite dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli
Duplice omicidio a Paupisi, l’uomo ha confessato: uccisi moglie e figlio, gravissima la figlia 16enne
