Omicidi Paupisi la prima ad arrivare sul luogo del delitto | C'era sangue ovunque

Parla la signora Enza, lontana parente delle vittime, la prima ad arrivare sul luogo del delitto a Paupisi (Benevento), dove Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino prima di fuggire e poi uccidere anche il figlio minore e ridurre in fin di vita la figlia. “Soffre di depressione, faceva cose strane ma era una bravissima persona, non era cattivo”, ha raccontato la donna sul conto di Ocone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidi Paupisi, la prima ad arrivare sul luogo del delitto: “C’era sangue ovunque”

Gli omicidi di Paupisi: «L?ha sorpresa nel sonno: era depresso, non violento»

Omicidi di Paupisi, così ha agito Salvatore Ocone: i figli colpiti alla testa, portati via per chilometri, poi l'auto trovata in un oliveto. La ricostruzione - «Avevamo dedotto che i ragazzi erano feriti, che erano stati probabilmente colpiti a casa e che poi il padre li aveva caricati in auto e se li stava portando appresso, forse in ... Da ilmattino.it