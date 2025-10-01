Ombre sul concorso Asl di Salerno | la nota al vetriolo dei Veterinari liberi campani

Siamo un gruppo di veterinari liberi campani, professionisti che non hanno mai goduto di appoggi politici né di “parentele utili”, e che oggi decidono di rompere il silenzio. Il concorso indagato per il fatto “Alaia” è, a nostro avviso, solo la punta dell’iceberg di un sistema malato che in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

