Ombelico perché nella maggior parte dei casi è incavato? Uno studio prova a dare la risposta

Wired.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricercatori parlano di una nuova struttura fibrosa che ancora la pelle ombelicale ai tessuti addominali profondi. Dati, tuttavia, che sono ancora da confermare. 🔗 Leggi su Wired.it

ombelico perch233 nella maggior parte dei casi 232 incavato uno studio prova a dare la risposta

© Wired.it - Ombelico, perché nella maggior parte dei casi è incavato? Uno studio prova a dare la risposta

In questa notizia si parla di: ombelico - perch

Vance: all'Europa la maggior parte della sicurezza dell'Ucraina - Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, secondo il quale l'Europa dovrà fare la "parte del ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ombelico Perch233 Maggior Parte