Omar Sy in French Lover la commedia romantica alla ricerca di nuovi clichet
C'è un filo rosso che percorre tutta la carriera di Omar Sy: la capacità di rendere ogni personaggio umano, vicino, autentico, anche quando la storia sembra partire da cliché o da ruoli già scritti. Da Quasi amici a Lupin, fino alle incursioni hollywoodiane, l'attore francese ha sempre custodito quel mix di ironia e calore che lo rende immediatamente riconoscibile e irresistibile. In French Lover, disponibile su Netflix dal 26 settembre, ritroviamo esattamente questa cifra. Sy veste i panni di Abel Camara, star del cinema, uomo affascinante e apparentemente inarrivabile. Un ruolo che, sulla carta, potrebbe limitarsi a esaltare il suo carisma fisico; ma Omar Sy lo arricchisce di sfumature: dietro il sorriso smagliante e il fascino mondano affiora la stanchezza della celebrità, la fragilità di chi, pur avendo tutto, cerca disperatamente un appiglio di verità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
