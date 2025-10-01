Oltre ogni barriera | la storia di Chiara Vellucci e la sua palestra inclusiva la Powerlifting United a Roma

Immagina di varcare le porte di una palestra a Roma e trovare non solo attrezzi e pesi, ma una vera e propria testimonianza di resilienza e passione. Lei è una giovane atleta paraparesi, protagonista di varie competizioni internazionali di nuoto, triathlon e open water e che ha deciso di trasformare la sua sfida personale in un progetto di vita: aprire uno spazio dedicato allo sport inclusivo specializzato in powerlifting e parapowerlifting con attrezzature da gara e coach qualificati alla Powerlifting United, situata all’interno di Wellness Town in zona Ardeatino a Roma. Lei è Chiara Vellucci e oggi raccontiamo la sua storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

