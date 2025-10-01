Oltre la lavagna | 30 percorsi dell’Intelligenza Artificiale per trasformare la scuola

La scuola è da sempre un terreno in cui si incontrano innovazione e tradizione. Ogni epoca ha visto arrivare strumenti che sembravano destinati a rivoluzionarla: la lavagna nera, i libri di testo, il proiettore, la fotocopiatrice, il computer, internet, la lavagna interattiva. Oggi è il turno dell’intelligenza artificiale (IA), che non si limita a offrire un supporto tecnico, ma entra nel cuore dei processi didattici: la progettazione delle lezioni, la valutazione, l’organizzazione del tempo, la comunicazione con studenti e famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it