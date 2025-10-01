Oltre il 30% dei consumi di vino italiano negli Usa è di Prosecco | 15 anni per sbaragliare la concorrenza Champagne compreso

Gamberorosso.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fenomenologia di una Dop che è passata da zero a 500 milioni di dollari dal 2009 ad oggi. Agli spumanti francesi non resta che la supremazia per notorietà. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

oltre il 30 dei consumi di vino italiano negli usa 232 di prosecco 15 anni per sbaragliare la concorrenza champagne compreso

© Gamberorosso.it - Oltre il 30% dei consumi di vino italiano negli Usa è di Prosecco: 15 anni per sbaragliare la concorrenza (Champagne compreso)

In questa notizia si parla di: oltre - consumi

Istat: la pressione fiscale sale al 42,5% nel 2024, in crescita di oltre un punto. E il Codacons lancia l’allarme: “Consumi fermi, famiglie penalizzate”

oltre 30 consumi vinoVino, un’ottima annata: le giacenze in cantina rovinano la festa - Lo stallo dei consumi di vino, con un calo nell’ordine del 30%, sta causando un aumento delle giacenze anche nelle cantine orobiche. ecodibergamo.it scrive

Mai così male nei primi 5 mesi dell'anno. Lamberto Frescobaldi invita a ridiscutere l'attuale assetto del vino nazionale - Notizie per niente positive dall’altra sponda dell’Atlantico e, in particolare, dal mercato degli Stati Uniti, principale cliente del vino italiano. Secondo gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 30 Consumi Vino