Bergamo. Nel giro della trentina di secondi a cavallo del gol decisivo del 2-1 ci sono una serie di momenti che sono particolarmente significativi ed esplicativi di quello che è lo spirito, prima di tutto, di quest’Atalanta. A partire dalla cattiveria con cui Musah sul primo palo e Pasalic sul secondo si buttano dentro l’area per mettere in porta quel pallone crossato da Samardzic dalla sinistra. Poi c’è il boato, quello che Juric ha definito semplicemente come “bellissimo”. E che anche lui ha vissuto a pieno. Momenti, dicevamo. L’Atalanta ha saputo cogliere quelli giusti nell’ultima mezz’ora, dopo aver insistito per la prima ora senza risultati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Oltre gli errori e le difficoltà fisiche: l’Atalanta ha il carattere di Pasalic e la grinta di Juric