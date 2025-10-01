Oltre 40 anni fa quando era normale il rispetto da parte di quegli alunni semplici e genuini Lettera

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da  Claudio Riccadonna - Una vecchia penna stilografica attiva quella memoria involontaria che, in una sorta di piacevole flashback, mi riporta indietro di oltre 40 anni. E così i ricordi si affollano nella mia mente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - anni

La straordinaria carriera di Rosanna Lambertucci: salute e benessere oltre gli 80 anni

Rivolta nel carcere minorile di Torino, 9 condanne per oltre 35 anni: contestata la “devastazione”

I capelli lunghi piacciono sempre di più, ben oltre i 50 anni. Averli "in forma" però è fondamentale. Con una hair routine adatta

oltre 40 anni fa40 anni di Romaeuropa Festival, che al Mattatoio diventa Ultra - Entre nel vivo Romaeuropa Festival 2025: al Mattatoio, musica, teatro, danza, design e arti digitali intrecciano passato e futuro ... Da exibart.com

oltre 40 anni fa40 anni fa l'omicidio di Siani, 'il suo ricordo è vivo' - Sono passati quarant'anni da quella notte, da quando la camorra uccise il cronista del Mattino Giancarlo Siani, a soli 26 anni. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 40 Anni Fa