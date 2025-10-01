Oltre 20 lavoratori in nero controlli della Finanza nelle aziende orafe | denunciati 5 imprenditori stranieri
Oltre 110 lavoratori in nero, 17 attività che rischiano la sospensione e 5 imprenditori stranieri che sono stati denunciati per aver “impiegato alle proprie dipendenze connazionali privi del permesso di soggiorno”. Sono questi gli esiti dell'attività portata avanti dall'inizio dell'anno dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
