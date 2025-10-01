Olivia Colman guida un cast di superstar per la contorta storia d’amore Wicker

Alexander Skarsgard, Peter Dinklage ed Elizabeth Debicki si uniscono a Olivia Colman nella contorta storia d’amore Wicker. A dare la notizia in esclusiva è Variety. Alexander Skarsgard ha aggiunto un’altra storia d’amore insolita al suo curriculum. L’attore, che presto vedremo nella commedia romantica BDSM di A24 “Pillion” (nel ruolo del dominatore della sottomessa di Harry Melling), acclamata dalla critica a Cannes, si è unito al cast del prossimo film Wicker al fianco di Olivia Colman. Skarsgard sostituisce Dev Patel, inizialmente previsto quando il film fu annunciato per la prima volta nel 2023. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Brie Larson si unisce a Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf

Brie Larson e Olivia Colman insieme in una nuova miniserie FX: arriva il thriller psicologico Cry Wolf

Roses: il divertente tema del divorzio con olivia colman e benedict cumberbatch

Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Olivia Colman nel cast della serie Netflix - A scrivere la sceneggiatura della serie sarà Dolly Alderton, mentre alla regia delle puntate ci sarà Euros Lyn (Heartstopper). Da movieplayer.it

The Night Manager: Olivia Colman e altri ritorni nel cast della seconda stagione - La serie con Tom Hiddleston tornerà con altre due stagioni su Prime Video: ecco tutti gli altri membri del cast riconfermati. Riporta comingsoon.it