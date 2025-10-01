Old dog new tricks | trama cast e finale della serie Netflix

Una nuova serie televisiva spagnola, caratterizzata da un umorismo pungente e un’ironia sottile, sta conquistando il pubblico in streaming. Disponibile su Netflix dal 3 ottobre 2025, Old Dog New Tricks rappresenta una commedia che affronta con leggerezza e profondità il contrasto tra generazioni e visioni diverse del mondo professionale. La narrazione si sviluppa attraverso le disavventure di un veterinario tradizionale che si trova a dover reinventare la propria attività in un contesto moderno e sofisticato. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali della produzione, il cast, le location delle riprese e la trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

