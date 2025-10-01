Old dog new tricks | trama cast e finale della serie Netflix

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova serie televisiva spagnola, caratterizzata da un umorismo pungente e un’ironia sottile, sta conquistando il pubblico in streaming. Disponibile su Netflix dal 3 ottobre 2025, Old Dog New Tricks rappresenta una commedia che affronta con leggerezza e profondità il contrasto tra generazioni e visioni diverse del mondo professionale. La narrazione si sviluppa attraverso le disavventure di un veterinario tradizionale che si trova a dover reinventare la propria attività in un contesto moderno e sofisticato. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali della produzione, il cast, le location delle riprese e la trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

old dog new tricks trama cast e finale della serie netflix

© Jumptheshark.it - Old dog new tricks: trama, cast e finale della serie Netflix

In questa notizia si parla di: tricks - trama

Old Dog, New Tricks: su Netflix c’è una nuova serie comedy spagnola: trama e quando esce

old dog new tricksOld Dog New Tricks: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix - Un veterinario burbero alle prese con animali da boutique. Segnala maridacaterini.it

Old Dog, New Tricks: Release date, cast, streaming details and more about the upcoming Netflix dramedy series - Old Dog, New Tricks is finally making its way to Netflix this October, and if you're someone who loves heartfelt comedies, this Spanish dramedy is just for you. Si legge su soapcentral.com

Cerca Video su questo argomento: Old Dog New Tricks