Oktoberfest ritarda apertura | esplosioni a Monaco un uomo dà fuoco alla casa dei genitori poi si uccide

Firenzepost.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONACO DI BAVIERA – L’Oktoberfest ritarderà oggi, 1 ottobre 2025, l’apertura: dopo le esplosioni di stamattina in una casa, la polizia comunica di indagare in “tutte le direzioni”. Ecco perché si stanno verificando possibili collegamenti con altri luoghi di Monaco, tra cui anche laTheresienwiese, dove si tiene la festa, che oggi resterà chiusa almeno fino . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

