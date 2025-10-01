Oktoberfest chiuso vince la paura | incendio doloso e allarme bomba a Monaco

La polizia di Monaco di Baviera sta indagando su un possibile collegamento tra l'incendio doloso con presenza di esplosivi in un'abitazione e l'Oktoberfest. Il festival rimarrà chiuso per il momento, hanno comunicato le autorità. "Stiamo attualmente indagando su tutte le possibili cause. Si stanno esaminando possibili collegamenti con altre località di Monaco, tra cui il Theresienwiese", hanno riferito le forze dell'ordine. Come riportato dall'emittente Br, citando il sindaco di Monaco Dieter Reiter, il festival rimarrà chiuso almeno fino alle 17:00. La polizia ha riferito di essere intervenuta dopo le segnalazioni di un incendio e diverse esplosioni in un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

