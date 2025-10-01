Oktoberfest chiuso per un allarme bomba

Le autorità di Monaco di Baviera (Germania) hanno chiuso l'area dell'Oktoberfest a causa di un allarme bomba. "La zona del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17", ha comunicato il municipio in una nota. La polizia di Monaco ha deciso di impedire l'accesso a causa "di una minaccia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: oktoberfest - chiuso

Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba: esplosivi in un edificio, morta una persona

?Chiuso dal 30 settembre al 02 Ottobre * Cari amici e clienti,* con grande orgoglio vi comunichiamo che *porteremo il nostro Made in Verona all’Oktoberfest*! Sì, avete capito bene: i nostri *grembiuli e giacche da cuoco dipinti a mano* - facebook.com Vai su Facebook

Oktoberfest Genova chiude con oltre 100mila visitatori https://liguria.bizjournal.it/2025/09/29/oktoberfest-genova-chiude-con-oltre-100mila-visitatori/… - X Vai su X

Oktoberfest chiusa per allarme bomba. Esplosioni e colpi di arma da fuoco: un uomo dà fuoco alla casa dei genitori e si toglie la vita - A Monaco di Baviera l'Oktoberfest resta chiusa dopo le esplosioni di stamattina in una casa, con la polizia che comunica di indagare in «tutte le direzioni». msn.com scrive

Oktoberfest chiuso a Monaco di Baviera per allarme bomba, un morto nell'incendio prima di esplosioni e spari - Come riferisce Bild, l’allarme è scattato intorno alle 4:40 del mattino di mercoledì 1 ottobre, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in una casa. Scrive virgilio.it