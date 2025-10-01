Oktoberfest chiuso a Monaco di Baviera per allarme bomba uomo fa esplodere casa dei genitori | un morto

L’Oktoberfest di Monaco di Baviera, la festa più famosa di tutta la Germania, chiude dopo un presunto allarme bomba, legata a un uomo che ha fatto saltare in aria la casa dei genitori a Lerchenau e poi si è tolto la vita. Due auto parcheggiate sono andate distrutte. Inizialmente si era ipotizzato un legame con l’Antifa. Non ci sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la Farnesina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

