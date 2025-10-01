L’aula del Senato Dal 4 ottobre 2026, il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale in Italia: dopo quasi mezzo secolo, San Francesco d’Assisi rientra ufficialmente nel calendario civile del Paese, grazie all’approvazione unanime del Senato di una legge fortemente voluta dal Governo e sostenuta da un ampio fronte bipartisan, in un momento storico segnato da tensioni globali e divisioni interne. La commissione Affari costituzionali del Senato, riunitasi in sede deliberante, ha dato il via libera definitivo al testo già approvato dalla Camera dei Deputati. La norma, che entrerà in vigore a partire dal 2026, ripristina la celebrazione del 4 ottobre — giorno della morte del “Poverello d’Assisi” e festa del Patrono d’Italia — come giornata festiva nazionale, cancellata nel 1977 durante gli “anni di piombo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Ok del Senato, San Francesco torna festa nazionale: l’Italia sceglie la fraternità