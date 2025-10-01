Ok del Senato San Francesco torna festa nazionale | l’Italia sceglie la fraternità
L’aula del Senato Dal 4 ottobre 2026, il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale in Italia: dopo quasi mezzo secolo, San Francesco d’Assisi rientra ufficialmente nel calendario civile del Paese, grazie all’approvazione unanime del Senato di una legge fortemente voluta dal Governo e sostenuta da un ampio fronte bipartisan, in un momento storico segnato da tensioni globali e divisioni interne. La commissione Affari costituzionali del Senato, riunitasi in sede deliberante, ha dato il via libera definitivo al testo già approvato dalla Camera dei Deputati. La norma, che entrerà in vigore a partire dal 2026, ripristina la celebrazione del 4 ottobre — giorno della morte del “Poverello d’Assisi” e festa del Patrono d’Italia — come giornata festiva nazionale, cancellata nel 1977 durante gli “anni di piombo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: senato - francesco
San Francesco d’Assisi (4 ottobre) diventa festa nazionale, c’è l’ok della Camera: il testo passa al Senato per la definitiva approvazione
San Francesco, ok della Camera al 4 ottobre festa nazionale: il testo passa al Senato
Via libera dalla Camera all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, Il testo passa ora al Senato.
Via libera dalla Camera all'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, Il testo passa ora al Senato. - facebook.com Vai su Facebook
La Russa riceve in Senato Francesca Del Vecchio, la giornalista “scomoda” cacciata dalla Flotilla - X Vai su X
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Riporta fanpage.it
4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato - La legge, presentata da Noi Moderati, ha incassato un sostegno bipartisan. Secondo tg24.sky.it