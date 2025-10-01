Ohtani mette in controllo La Dodgers ma New York Yankees una sconfitta per l’eliminazione

2025-10-01 09:49:00 Giorni caldissimi in redazione! Shohei Ohtani è tornato due volte quando i Los Angeles Dodgers hanno aperto la loro serie NL Wild Card con uno smantellamento di 10-5 dei Cincinnati Reds. La superstar giapponese ha aiutato i campioni in carica delle World Series a stabilire un vantaggio per 8-0 attraverso sei inning prima che i Reds avessero messo in scena una manifestazione tardiva per dare una certa rispettabilità al punteggio. Teoscar Hernandez ha anche colpito due corse in casa mentre il cacciatore di rosso Greene Greene ha lottato presto con il suo comando prima di uscire nel terzo inning. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

