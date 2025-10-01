Ogni finestra lucida in un solo passaggio | compra l’aspiragocce che elimina gocciolamenti e stress -20%

Il Kärcher WV 2 Black Edition è un lavavetri elettrico progettato per la pulizia di vetri, specchi e superfici lisce. Assicura aspirazione dell’acqua senza gocce e risultati uniformi. Su Amazon è disponibile a 59,99€, in sconto rispetto al prezzo di listino. Compralo ora Caratteristiche principali del Kärcher WV 2 Black Edition. Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questo modello è la bocchetta di aspirazione da 28 centimetri, pensata per coprire superfici ampie in meno passaggi. Questo dettaglio, apparentemente secondario, incide in modo sostanziale sulla rapidità con cui è possibile trattare finestre, piastrelle, box doccia e altre superfici lisce, anche di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

