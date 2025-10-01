Ogni contratto perso oggi è un medico in meno domani
Il concorso di specializzazione in medicina 2025 ha prodotto un risultato che era stato previsto — e ignorato: su 15.283 contratti regionali banditi, ben 2.569 (17 per cento) sono rimasti senza assegnazione, un numero destinato a salire per via delle numerose mancate immatricolazioni. Il dato più allarmante riguarda la Medicina d’Emergenza-Urgenza: solo il 55 per cento dei posti assegnati, nonostante la cronica carenza di medici in pronto soccorso. Percentuali simili si registrano anche in Anatomia Patologica e Radioterapia, specialità cruciali per il percorso oncologico e spesso trascurate dai decisori politici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
