Oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome | i punti all’ordine del giorno

È convocata una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per oggi, mercoledì 1° ottobre, alle ore 17,45. All’ordine del giorno anche i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni.Tra i punti all’ordine del giorno di oggi si segnalano – Osservazioni in merito allo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2025; – Esame della proposta di istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale per approfondire le problematiche relative alla filiera della circolazione dei rifiuti della frazione organica nel territorio italiano; – Valutazione sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale dell’anno 2025; – Approvazione della proposta di riparto delle risorse del Funt di parte capitale per l’annualità 2025 ai fini della stipula dell’Accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni; – Informativa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per il quadriennio 2025-2028; – Informativa sugli esiti della Cabina di Regia PNRR del 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
