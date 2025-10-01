Oggi 1 ottobre è la Giornata internazionale delle persone anziane | quando è stata istituita e perché

Amadou Hampâté Bâ, scrittore e poeta maliano, in occasione della sua partecipazione al Convegno Generale dell’Unesco nel 1960 a Parigi, disse: “In Africa, quando muore un anziano, è una biblioteca che brucia”: una frase diventata quasi proverbio, conosciuta e ripetuta al di là del suo autore per la sua intensità. Gli anziani sono come alberi antichi, capaci di sostenere il futuro e le nuove generazioni grazie alla forza delle radici: attraverso la storia delle persone nate prima di noi ritroviamo un patrimonio prezioso e inesauribile di esperienza e resilienza, di cui possiamo fare tesoro attraverso il racconto e il confronto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi 1 ottobre è la Giornata internazionale delle persone anziane: quando è stata istituita e perché

