Offerte di lavoro Trenord cerca nuovi capitreno e tecnici | come candidarsi

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.300 corse giornaliere in Lombardia, in 7 province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: offerte - lavoro

Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci dell'8 luglio

Offerte di lavoro, bandi per oltre 180 posti nella sanità piemontese: i concorsi aperti

Dalla guardia giurata al parrucchiere: le 136 offerte di lavoro in provincia di Bergamo

offerte lavoro trenord cercaLavoro, Trenord in cerca di nuovi capitreno, domande entro il 15 ottobre - Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del ... Scrive ilnotiziario.net

Trenord assume nuovo personale: le posizioni aperte - Nuove opportunità di lavoro in vista: l'azienda di trasporti Trenord ha aperto le selezioni per diverse figure. Da monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Offerte Lavoro Trenord Cerca