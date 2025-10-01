Offerte di lavoro Trenord cerca nuovi capitreno e tecnici | come candidarsi
Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.300 corse giornaliere in Lombardia, in 7 province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
