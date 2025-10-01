Odissea Sonora | il viaggio musicale del pianista Massimo Buonavita

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un filo invisibile che lega la vita alla musica, e il pianista avellinese Massimo Buonavita lo intreccia con grazia e passione nel suo nuovo lavoro, Odissea Sonora, disponibile da domenica 29 settembre su tutte le piattaforme musicali digitali ( Spotify, YouTube Music, Amazon Music etc). Virtuoso del pianoforte, arrangiatore e direttore d’orchestra, Buonavita ha costruito negli anni un percorso artistico ricco di esperienze, guidato anche dalla lunga amicizia con il premio Oscar Luis Bacalov, con cui ha condiviso momenti formativi preziosi. Ma in questo disco c’è qualcosa di più: c’è la voce autentica di un artista che racconta sé stesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

