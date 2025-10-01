Odissea Sonora | il legame tra vita e musica nelle note di Massimo Buonavita

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filo invisibile che lega la vita alla musica, e il pianista avellinese Massimo Buonavita lo intreccia con grazia e passione nel suo nuovo lavoro, Odissea Sonora, disponibile da domenica 29 settembre su tutte le piattaforme musicali digitali (Spotify, YouTube Music, Amazon Music etc). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: odissea - sonora

Odissea Sonora: il viaggio musicale del pianista Massimo Buonavita

odissea sonora legame vitaOdissea Sonora, il viaggio musicale del pianista Massimo Buonavita: sulla tastiera prendono forma frammenti di vita - C’è un filo invisibile che lega la vita alla musica, e il pianista avellinese Massimo Buonavita lo intreccia con grazia e passione nel suo nuovo lavoro, Odissea Sonora, disponibile da domenica 29 ... Secondo corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Odissea Sonora Legame Vita