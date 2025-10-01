Occupate Federico II e Orientale | Pronti a bloccare tutto |VIDEO

Gli studenti universitari di Napoli hanno occupato la Federico II e L'Orientale. Il motivo di questa iniziativa è l'appoggio incondizionato all'azione della Global Summud Flottilla, la flotta civile con delegazioni di 44 paesi che cerca di portare aiuti nella striscia di Gaza. Allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, occupate l’università Orientale e la Federico II: «Governo complice dei crimini di Israele»

