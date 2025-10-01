Occhi di gatto torna stasera su Rai 2 | negli episodi 3 e 4 un furto milionario e un incontro teso

La serie francese live-action torna stasera su Rai 2 in prima serata dopo la pausa forzata della scorsa settimana, e lo fa con due episodi carichi di tensione: ecco le anticipazioni. Il pubblico che aspettava il ritorno di Occhi di gatto lo scorso mercoledì ha dovuto fare i conti con una pausa a sorpresa. La serie live-action francese, infatti, ha lasciato il posto al capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta il West, a causa della scomparsa di Claudia Cardinale. Stasera su Rai 2, dunque, alle 21:20 andranno in onda le puntate 3 e 4, non trasmesse una settimana fa. Occhi di gatto: cosa succederà negli episodi del 1° ottobre Il primo episodio ad andare in onda sarà quello intitolato "Alexia". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Occhi di gatto torna stasera su Rai 2: negli episodi 3 e 4 un furto milionario e un incontro teso

Gli episodi 3 e 4 della serie “Occhi di gatto” stasera su Rai 2: la trama - Torna stasera in prima visione Tv su Rai 2 la prima stagione della serie "Occhi di gatto": in onda gli episodi "Alexa" e "Quentin", ecco la trama. Come scrive corrierenazionale.it