Occhi di gatto su rai 2 | numero di puntate e data di conclusione

In un contesto di grande attesa, le protagoniste iconiche degli anni ’80 tornano in scena con un’immagine completamente rinnovata. La serie francese Occhi di gatto, tratta dal celebre manga di Tsukasa Hojo, approda su Rai 2 il 17 settembre 2025, offrendo un mix avvincente di azione, mistero e sentimenti. Dopo aver conquistato il pubblico in Francia, la produzione arriva anche nel nostro paese, ambientandosi nella Parigi contemporanea e seguendo le avventure di tre donne che si muovono tra colpi raffinati e segreti familiari. L’articolo analizza la struttura della serie, il numero di episodi e la programmazione prevista, fornendo tutte le informazioni necessarie per non perdere questa nuova interpretazione delle eroine più amate degli anni ’80. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Occhi di gatto su rai 2: numero di puntate e data di conclusione

In questa notizia si parla di: occhi - gatto

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone

Chiara Frattesi, chi è l'influencer, modella e fidanzata di Geolier dagli occhi di gatto: il suo identikit beauty

Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare

Occhi di Gatto è tornato… su Disney+! Da ieri è disponibile sulla piattaforma Disney+ il remake di Cat’s Eye, doppiato in italiano e con i nomi storici che tutti noi amiamo! Le tre affascinanti sorelle ladre più famose degli anni ’80 tornano a far battere i no - facebook.com Vai su Facebook

Occhi di Gatto ritorna: la nuova serie rivisitata su Disney+ - X Vai su X

Gli episodi 3 e 4 della serie “Occhi di gatto” stasera su Rai 2: la trama - Torna stasera in prima visione Tv su Rai 2 la prima stagione della serie "Occhi di gatto": in onda gli episodi "Alexa" e "Quentin", ecco la trama. Si legge su corrierenazionale.it

Su Rai 2 debutta “Occhi di gatto”: ebbene sì, hanno fatto una serie dal manga-cartone anni ’80 - action dell'omonimo manga e cartoon promette tanta adrenalina e divertimento in un'ambientazione parigina ... Scrive iodonna.it