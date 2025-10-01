Obesità approvata la legge che la riconosce come malattia L' Italia è il primo Paese al mondo Prossimo passo | l’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui necessita chi ne soffre

Via libera del Senato al ddl obesità, un traguardo storico per la salute pubblica del nostro Paese, che diventa così il primo al mondo con una legge per la prevenzione e la cura dei pazienti che soffrono di questa malattia. Ora si guarda all’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui necessita un paziente come quello con obesità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

