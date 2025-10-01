Obesità approvata la legge che la riconosce come malattia L' Italia è il primo Paese al mondo Prossimo passo | l’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui necessita chi ne soffre

Via libera del Senato al ddl obesità, un traguardo storico per la salute pubblica del nostro Paese, che diventa così il primo al mondo con una legge per la prevenzione e la cura dei pazienti che soffrono di questa malattia. Ora si guarda all’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui necessita un paziente come quello con obesità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Obesità, approvata la legge che la riconosce come malattia. L'Italia è il primo Paese al mondo. Prossimo passo: l’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui necessita chi ne soffre

In questa notizia si parla di: obesit - approvata

Evento Regionale SICOB - Lunedi 8 Settembre 2025. SECONDA SESSIONE E TAVOLA ROTONDA. Obesità, cancro e chirurgia bariatrica. - facebook.com Vai su Facebook

Obesità, approvata la legge che la riconosce come malattia. L'Italia è il primo Paese al mondo. Prossimo passo: l’inserimento nei Lea di tutte quelle prestazioni di cui ... - «Oggi è una giornata molto importante, finalmente le persone con obesità vedono riconosciuta da una legge dello Stato la propria malattia e il diritto a essere tutelate». Segnala vanityfair.it

Obesità riconosciuta come malattia: approvata al Senato la legge per prevenzione, cura e formazione medica - L'Italia si pone tra i primi Paesi al mondo a dotarsi di norme per affrontare questa emergenza sanitaria ... Segnala italiaoggi.it