Oasis in Tour | Le Citazioni Indimenticabili delle Loro Canzoni più Iconiche
Oasis in Tour: Le Canzoni Iconiche che Hanno Definito un’Epoca
Tour degli Oasis, 6 arresti prima del concerto di Manchester
Cosa ne pensa Damon Albarn del tour degli Oasis? “Hanno vinto tutto: la battaglia, la guerra, l’intera campagna militare”
Il tour degli Oasis e il concerto-evento dei Black Sabbath sono stati i momenti culturali chiave dell'estate 2025: oltre ai biglietti venduti hanno avuto un forte impatto sul numero degli streaming e sullo svecchiamento del pubblico. Per questo motivo nei prossimi - X Vai su X
Gli Oasis tornano con il nuovo singolo “Wonderwall (Live From Dublin, 16 August 25). Si tratta di una nuova traccia live che rende indelebile il ricordo di questa iconica reunion. Il tutto mentre continua con grande successo il tour “Oasis Live ‘25”. - facebook.com Vai su Facebook
Oasis, Liam Gallagher al concerto di Wembley: "Ci vediamo il prossimo anno" - Liam Gallagher al concerto degli Oasis presso lo stadio di Wembley, andato in scena poche ore fa, ha salutato il pubblico con un’entusiasmante promessa: "Ci vediamo il prossimo anno”. Secondo tg24.sky.it
Oasis, esce una ristampa per i 25 anni di "Familiar to Millions" - I fan degli Oasis innalzino pure i calici per brindare alla ristampa per i 25 anni di Familiar to Millions! Come scrive tg24.sky.it