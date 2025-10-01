NXT 30.092025 Preparativi per Invasion…ehm ShowDown

Ciao Bro di Zona Wrestling, termina No Mercy, inizia ottobre, si allestiscono dei Survivor Series Match e abbiamo un nuovo campione assoluto, perciò partiamo e Hoka Hey!!! Chissà se pure Eddy Thorpe ha lasciato per motivi economici la WWE. Promo: L’entrata di Ricky Saints è magnifica, stona solo la theme generica ma questo è un problema un po’ di tutti. Il nuovo campione NXT si gode i cori You deserve it del pubblico, li ringrazia per averlo sempre spalleggiato sin dal suo debutto, ancora una volta ha scommesso tutto quanto su se stesso e la cintura che ha in mano è la prova che l’azzardo ha ripagato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 30.09.2025 Preparativi per Invasion…ehm ShowDown