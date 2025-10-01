Nurse jackie disponibile su netflix | dieci anni dopo la fine della serie
La serie televisiva Nurse Jackie, andata in onda dal 2009 al 2015, torna a essere disponibile in streaming su Netflix a partire dall'1 ottobre 2025. Questa notizia rappresenta un'opportunità per gli appassionati di rivivere le avventure della protagonista interpretata da Edie Falco, in un momento in cui molte serie classiche vengono rivalutate e riscoperta. L'attesa per la possibilità di rivedere questa produzione si lega alla sua fama come uno dei medical drama più apprezzati degli ultimi anni. nurse jackie in streaming su netflix dal 1 ottobre 2025. una serie premiata e acclamata dalla critica.