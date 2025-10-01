Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro le possibili caratteristiche e i modelli di riferimento

Non c'è ancora il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, visto che gli studi di Lord Norman Foster e David Manica ci impiegheranno un po', ma qualcosa si può già ipotizzare. Ecco riferimenti, modelli e caratteristiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, le possibili caratteristiche e i modelli di riferimento

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

Nuovo stadio a Milano. Dopo la firma dell'atto di acquisto di San Siro, che dovrà avvenire entro il 10 novembre, le squadre verseranno una prima rata al Comune di 73 milioni. Per quanto riguarda la costruzione, la prima fase partirà nel 2027, con la realizzazio

Marotta: "Nuovo stadio? Decisione molto tribolata ma siamo felici e soddisfatti. Ora inizio percorso arduo e pieno di difficoltà. Noi abbiamo Kathrine Ralph che è molto preparata, il Milan ha Scaroni. Sono sicuro che questo percorso ci darà grandi soddisfaz

